Новости – Люди
Люди
Американская фигуристка допинг не принимала: он попал в организм вместе с косметикой
16 октября, 2021 12:59
1 мин
1 мин
Viktor Chernov/Russian Look/Global Look press
Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, избежала дисквалификации за употребление допинга.
Антидопинговое агентство США (USADA) решило, что метаболит меклофеноксата (является запрещенным стимулятором), попал в организм спортсменки вместе с косметикой.
Расследование длилось восемь месяцев, из-за него фигуристка пропустила чемпионат мира 2021 года в Стокгольме.
Сейчас Калланг полностью оправдана, она сможет вернуться к соревнованиям, пишут «Известия».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости