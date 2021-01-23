Общество

Житель США, который купил в штате Мичиган билет лотереи, сорвал джекпот. Он может стать обладателем $1 млрд.

Отмечается, что это единственный билет, в котором совпали все цифры с шаров, выпавших 22 января - 4, 26, 42, 50 и 60, а также 24 с золотого «мега-шарп».

Ранее сообщалось о рекордной сумме в лотерею Mega Millions, которая была выиграна в 2018 года. Тогда обладатель билета из Южной Каролины получил $1,5 млрд, пишет Газета.Ru.