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Вот так повезло. Американец сорвал рекордный джекпот

Сергей Михневич
23 января, 2021 10:43
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 10:43
1 мин
Американец сорвал рекордный джекпот.
Flickr.com

Житель США, который купил в штате Мичиган билет лотереи, сорвал джекпот. Он может стать обладателем $1 млрд.

Отмечается, что это единственный билет, в котором совпали все цифры с шаров, выпавших 22 января - 4, 26, 42, 50 и 60, а также 24 с золотого «мега-шарп».

Ранее сообщалось о рекордной сумме в лотерею Mega Millions, которая была выиграна в 2018 года. Тогда обладатель билета из Южной Каролины получил $1,5 млрд, пишет Газета.Ru.

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