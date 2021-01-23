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Общество
Вот так повезло. Американец сорвал рекордный джекпот
23 января, 2021 10:43
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Flickr.com
Житель США, который купил в штате Мичиган билет лотереи, сорвал джекпот. Он может стать обладателем $1 млрд.
Отмечается, что это единственный билет, в котором совпали все цифры с шаров, выпавших 22 января - 4, 26, 42, 50 и 60, а также 24 с золотого «мега-шарп».
Ранее сообщалось о рекордной сумме в лотерею Mega Millions, которая была выиграна в 2018 года. Тогда обладатель билета из Южной Каролины получил $1,5 млрд, пишет Газета.Ru.
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