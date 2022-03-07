Алламаны собрались у замка Пугачевой после ее «побега» из России. Певица обратилась к ним через прислугу
Поклонники творчества Аллы Пугачевой отправились к замку певицы в деревне Грязь после слухов об ее отъезде из России. Исполнительница через охранника передала собравшимся записку и две коробки подарков.
Фанаты Пугачевой вот уже 16 лет собираются у ее замка на Праздник желтых цветов, который придумала она сама. Алламаны дарят корзину желтых цветов.
В этом году подарок принял охранник. В ответ он вынес презенты от певицы - сама Пугачева не вышла на балкон встретить поклонников, как делала это раньше.
Управляющая имением зачитала записку от певицы: «Алла Борисовна просила передать здоровья и благополучия всем. Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!» На листке стоял автограф.
Об этом рассказывает «Московский комсомолец».
Поклонники поверили, что исполнительница была в замке, но не вышла.
Стало известно, что Пугачева покинула Россию 28 февраля вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным. Семейство видели в аэропорту «Внуково-3», откуда вылетают частные суперджеты. Утверждалось, что она улетела в Израиль. Певица не выходит на связь в Instagram, а Галкин отменил концерт в Архангельске, запланированный на 14 марта.