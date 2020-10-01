Алла Пугачева ответила на слухи о разводе с Максимом Галкиным новым видео

Фото: flickr.com

Народная артистка СССР Алла Пугачева прокомментировала слухи о ее разводе с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным.

Прогуливаясь по осеннему саду, певица записала видео, исполнив отрывок из песни «Осенние листья». Она заменила одну из строк на признание супругу. «Счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет. Понятно?!» — сказала она.

Подписчики артистки в Instagram оценили как ее внешний вид, так и голос.

С момента публикации ролик набрал свыше 900 тыс. просмотров.

Ранее появившаяся информация о предстоящем разводе исполнительницы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина опровергла концертный директор певицы Елена Чупракова. «Ничего такого не было и нет», — сказала она.

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году, хотя артистка утверждала, что их роман завязался намного раньше — еще в начале 2000-х.