Алина Кабаева потребовала раскрыть детали скандального судейства на минувших Олимпийских играх
Бывшая спортсменка Алина Кабаева написала президенту Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. В письме она критикует судейство на Олимпийских играх в Токио.
В письме на английском языке Кабаева перечислила претензии и назвала итоги Олимпиады ошибочными. Она проанализировала оценки, выставленные судьями, и пришла к выводу, что допущена ошибка.
По мнению Кабаевой, средний балл спортсменки Дины Авериной был выше, чем у израильтянки Лины Ашрам. Однако жюри отдало золотую медаль Ашрам. Об этом пишет «Чемпионат.com».
Кабаева видит единственный выход в данной ситуации: судьи должны раскрыть информацию о своих действиях. Это обычная практика - в спорных ситуациях недопустимо сокрытие такой информации от общественности.
Напомним, на летних Играх российские гимнастки впервые за 25 лет остались без высших наград.