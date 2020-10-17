Альфонс-иностранец стал фигурантом уголовного дела в Москве

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Суд Москвы приступит к рассмотрению дела о вымогательстве и хищении на сумму свыше 25 млн рублей. Жертвами злоумышленника стали доверившиеся ему одинокие женщины.

По данным следствия, мужчина, будучи представителем ближнего зарубежья, представлялся в интернете чужим именем и входил к женщинам в доверие.

Как заявляется на сайте МВД, мужчина предлагал своим жертвам жить вместе и вступить в законный брак.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала о том, что потерпевшие оформляли на себя кредиты и передавали деньги своему интернет-знакомому, после того, как он просил их помочь ему в построении бизнеса.

После получения денег мужчина растворялся в воздухе. В настоящее время, дело возбуждено по статьям о мошенничестве и вымогательстве.