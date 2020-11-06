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Алексея Навального в небе над Омском мог подкосить панкреатит

Лилия Караева
6 ноября, 2020 14:30
2 мин
Алексей Навальный
Facebook.com/navalny

В Управлении МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу назвали обострение хронического панкреатита причиной госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Он написал в Twitter, что «уже устал смеяться».

В заявлении ведомства, которое с августа ведет расследование инцидента с Навальным, говорится, что отравление оппозиционера врачи не подтверждают. К основной версии о нарушении углеводного обмена полиция добавила обострение панкреатита.

В ее подтверждение в МВД рассказали, что жена Навального Юлия сообщала медикам, как за несколько дней до госпитализации супруг сидел на диете и ограничивал себя в еде, так как чувствовал дискомфорт после приема пищи.

«Я уже устал смеяться. Какого, блин, панкреатита?» — отреагировал Навальный.

Он признался, что каждый год проходит обследование организма и на 20 августа был здоров, пишут «Открытые медиа».

Напомним, самолет с Навальным сел в Омске из-за плохого самочувствия оппозиционера. Он впал в кому. Спустя несколько дней политика транспортировали в Германию, где подтвердилось отравление Навального веществом из группы «Новичок».

темы
Алексей Навальный
МВД
диагноз
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