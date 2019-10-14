Алексей Паевский: Нобеля ждут десятилетиями

Более 10 тысяч юных любителей научных исследований и экспериментов посетили в прошедшие выходные в Экспоцентре площадку фестиваля «NAUKA 0+», проходившего в Москве. В этом году фестиваль посвящен 150-летию периодической таблицы химических элементов, которую предложил Дмитрий Менделеев.

Известный научный журналист, редактор портала Mendeleev.info Алексей Паевский представил на стенде Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) свою новую книгу «НАНОэлементы». Он рассказал, как родилась идея книги и почему России никак не удаётся получить Нобелевскую премию по химии.

Книга «НАНОэлементы» посвящена 20 химическим элементам, которые используются в нанотехнологиях, — рассказал Алексей Паевский. — «Этим летом с подачи члена-корреспондента РАН, заместителя декана факультета наук о материалах МГУ Евгения Гудилина возникла идея рассказать о самых интересных элементах с точки зрения нанотехнологий. Сперва мы отобрали 15 самых распространённых элементов, затем к ним добавили ещё 5, так получилась книга. Каждая глава разделена на 3 части: в первой я постарался рассказать историю знакомства человека с конкретным элементом, затем – описать, как и где мы встречаемся с этим элементом в обычной жизни, а в третьей части показать его роль именно в нанотехнологиях.

Когда Алексей был ещё школьником, ему на глаза попалась книга – Популярная библиотека химических элементов, выпущенная издательством «Наука» в 1977 году. Сейчас она, конечно, устарела, но, с другой стороны, именно такие научно-популярные книги могут подтолкнуть детей заняться изучением наук. «С тех пор прошло почти 40 лет, и пришло время написать историю химических элементов заново – с учетом того, сколько нового мы о них узнали за это время».

Отвечая на вопрос корреспондента «Русской Планеты», почему, несмотря на все усилия по развитию наук и нанотехнологий, России никак не удаётся получить Нобелевскую премию по химии, Алексей Паевский ответил, что уровень научных работ из России растёт, и у нас много сильных и хороших учёных. Но дело в том, что премию по химии всё реже дают собственно за открытия в области химии, а присуждают за исследования в смежных областях.

«Наиболее вероятным кандидатом от России часто называют Юрия Оганесяна, ему 86 лет. В этом году Нобелевским лауреатом стал Джон Гуденаф, которому уже 97 лет – видимо, Нобелевский комитет решил, что в силу возраста для него это последний шанс увидеть награду. Наши химики, к слову, регулярно рассматриваются в числе кандидатов. Их имена держатся в секрете, но в списках могут быть, например, Валерий Фокин и Артём Оганов».

К тому же, пояснил Паевский, прорывов в науке немало, а премия лишь одна. «Поэтому Нобелевский комитет с самого начала отступил от завещания самого Альфреда Нобеля и присуждать премию либо за то, что принесло пользу человечеству, либо за то, что было открыто за предыдущий год. Многие учёные ждут своей премии годами, если не десятилетиями. Те же литий-ионные аккумуляторы впервые исследовали в 70-е годы, в своё время это был прорыв. А премию за изобретение электронного микроскопа присудили спустя аж 54 года».