Алексей Арестович рассказал об угрозах его семье последние два дня
Советник украинского президента Алексей Арестович рассказал об угрозах убийством «вторые сутки». Во время спецоперации он ежедневно комментирует происходящее.
В беседе с Марком Фейгиным Арестович сказал: «Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся женами и родственниками бойцов «Азова»* (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Говорят, что нам грозит казнь, меня, жену и моих детей убьют. Обвиняют, что мы списываем «Азов». Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».
Арестович отметил, что на заводе «Азовсталь» остались пограничники, бригада морской пехоты, но «их родственники почему-то ничего не пишут».
Спикер Офиса президента Украины отметил, что не имеет претензий к звонящим «обезумевшим от горя» родственникам бойцов. Он посоветовал им «прийти в себя» и подумать, «чем это чревато».