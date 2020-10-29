Александра Добровинского лишили статуса адвоката после суда по делу Михаила Ефремова

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Адвоката Александра Добровинского, защищавшего интересы погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, лишили статуса на 2 года. Его бывший коллега Эльман Пашаев уверен, что он не вернет статус по истечении срока.

Решение о лишении Добровинского адвокатского статуса вынесла Адвокатская палата Москвы. Причины этого не называются.

Пашаев сказал телеканалу «360», что ему жалко Добровинского.

«Этот бедолага, как обратно получит (статус адвоката - прим.)? Он до конца жизни не получит. Мне жалко, честно», — заявил адвокат.

Он считает, что проблемы с возвращением статуса адвоката могут возникнуть при сдаче современных экзаменов.

«Сейчас сложнейшие экзамены сдаешь, что я делал неоднократно. До конца своей жизни этот бедолага не выучит это все. Это же очень сложно...», — сказал Пашаев.

Ранее Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса после резонансного дела с Ефремовым. Этого требовал Минюст России.