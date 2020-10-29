Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Александра Добровинского лишили статуса адвоката после суда по делу Михаила Ефремова

Лилия Караева
29 октября, 2020 17:59
2 мин
Александр Добровинский
Wikimedia

Адвоката Александра Добровинского, защищавшего интересы погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, лишили статуса на 2 года. Его бывший коллега Эльман Пашаев уверен, что он не вернет статус по истечении срока.

Решение о лишении Добровинского адвокатского статуса вынесла Адвокатская палата Москвы. Причины этого не называются.

Пашаев сказал телеканалу «360», что ему жалко Добровинского.

«Этот бедолага, как обратно получит (статус адвоката - прим.)? Он до конца жизни не получит. Мне жалко, честно», — заявил адвокат.

Он считает, что проблемы с возвращением статуса адвоката могут возникнуть при сдаче современных экзаменов.

«Сейчас сложнейшие экзамены сдаешь, что я делал неоднократно. До конца своей жизни этот бедолага не выучит это все. Это же очень сложно...», — сказал Пашаев.

Ранее Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса после резонансного дела с Ефремовым. Этого требовал Минюст России.

темы
суд
Михаил Ефремов
адвокат
Александр Добровинский
статус
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!