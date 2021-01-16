Александр Вучич рассказал о прибытии в Сербию крупной партии «Спутника V»

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Президент Сербии Александр Вучич рассказал о прибытии в страну крупной партии российской вакцины «Спутник V».

Партия в размере порядка 250 тыс. доз ожидается во вторник. Ранее в Сербию было завезено около 1 млн доз китайской вакцины Sinopharm.

Появление «Спутника» в стране - результат соглашения между Российским фондом прямых инвестиций и властями Сербии. Всего по договору будет поставлено около 2 млн доз вакцины. Об этом сообщают «Известия».