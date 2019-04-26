В Общественной палате обсудили проблемы российского бизнеса
В Общественной палате обсудили проблемы российского бизнеса

Целью встречи стал доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова

Общественный омбудсмен в сфере цифровой трансформации, президент ГК «Основа» Александр Ручьев принял участие в XIII Всероссийской конференции Уполномоченных по защите прав предпринимателей, состоявшейся в Общественной палате РФ.

Одной из ключевых тем мероприятия, прошедшего под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова, стало обсуждение проекта ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей и проблем российского бизнеса. Доклад будет в мае представлен Президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, эксперты обсудили тему уголовного преследования предпринимателей.

Участие в мероприятии также приняли уполномоченные по защите прав предпринимателей из регионов страны, руководители федеральных органов власти и представители ведущих деловых объединений. Среди спикеров были начальник Управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры РФ Алексей Пухов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент «Опоры России» Александр Калинин и др.

На должность общественного омбудсмена по цифровой трансформации Александра Ручьева в прошлом году назначил Борис Титов. В этой должности президент ГК «Основа» координирует все вопросы и обращения, связанные с цифровизацией, IT-технологиями, оборотом криптовалют.

Александр Ручьев возглавляет совет директоров ГК «Основа», специализирующейся на девелопменте в формате «умный дом» в России, Чехии, Германии и Австрии, а также является председателем совета директоров столичного IT-технопарка «Физтехпарк», на базе которого развиваются высокотехнологичные стартапы IT-сектора.

Теги:
Места: Россия
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