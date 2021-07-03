Александр Новак: До четырех миллионов домовладений бесплатно оснастят газом
Порядка трех-четырех миллионов домовладений могут бесплатно оснастить газом в России, ввиду новых поправок, подписанных президентом Владимиром Путиным. Такое заявление в эфире «России-1» сделал вице-премьер Александр Новак.
По его словам, за подведение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. На территории своего участка гражданам придется оплачивать строительство и прокладку газопровода, а также необходимое оборудование, самостоятельно.
Напомним, программа бесплатной газификации была утверждена Путиным 11 июня. Она предполагает проведение газопровода до домовладений, которые находятся вблизи внутрипоселковых газопроводов. Эта тема активно обсуждалась в ходе последней Прямой линии с главой государства. Тогда президент Путин признал, что проблема газификации есть, но она под контролем, а также пообещал: до 2026 года газ будет проведен не только к домовладениям, но и в садовые товарищества.