Александр Мясников назвал причину следующей волны коронавируса

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Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках наступления новой волны коронавируса в России.

По его словам, предстоящий рост числа заболевших в РФ будет связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса, который наступит с окончанием весны. «Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно», — сказал медик.

Мясников, высказался за масштабную вакцинацию на спаде заболеваемости, который наблюдается в настоящее время. Это позволит обезопасить привившихся к следующей волне, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее Мясников сообщил, что узнал от пациентов о предписании врачей принимать комбинацию антибиотиков и кроверазжижающих препаратов, гормонов, БАДов и других несовместимых между собой медикаментов, которые обладают большим набором побочных явлений.