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Александр Лукашенко собрал совещание. Он устал терпеть «газпромовский забор»

Лилия Караева
20 мая, 2021 15:32
1 мин
Лилия Караева
20 мая, 2021 15:32
1 мин
Pixabay
Pixabay

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании обратил внимание на долгострой «дочки» «Газпрома» - компании «Газпром траснгаз Беларусь». Он заявил, что устал терпеть «этот газпромовский забор».

«Хотелось бы, наконец, услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?» - спросил президент, говоря о начавшемся в 2015 году строительстве многофункционального «Газпром центра». Слова Лукашенко приводит «Интерфакс».

Комплекс из девяти зданий начали строить на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Чтобы освободить место, пришлось снести автовокзал.

Сроки строительства много раз переносились. В итоге проект законсервировали.

Ранее сообщалось, что Лукашенко дал арабам много преференций для застройки 10 километров Минска.

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Газпром
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Александр Лукашенко
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