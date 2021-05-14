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Александр Лукашенко «разоблачил» связанную с ремонтом храма в Будславе цель оппозиции

Лилия Караева
14 мая, 2021 17:28
2 мин
Лилия Караева
14 мая, 2021 17:28
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко не увидел смысла спешить с восстановлением Будславского костела, в котором произошел пожар. Он также высказался о сборе денег оппозицией на поврежденный огнем храм, которые «у людей заберут и поделят в Польше».

Лукашенко, комментируя работу специалистов на месте горевшего костела, заявил, что «без государства они ничего не сделают все равно».

По его мнению, в первую очередь следует определиться с объемом работ, а затем делать.

Говоря о сборе денег на ремонт, глава республики выразился: «Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже «собрали». Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше».

Слова белорусского лидера приводит БелТА.

Лукашенко предложил открыть счет, на который все желающие смогут перечислить какую угодно сумму.

Напомним, пожар в католическом храме XVII века в Будславе произошел 11 мая. У здания обрушилась крыша. На призыв помочь с восстановлением откликнулись белорусы и бизнес.

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