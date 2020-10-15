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Александр Лукашенко похвастался своим хорошим кулаком

Кирилл Савушкин
15 октября, 2020 12:43
1 мин
Photo
Flickr

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что проводимые властями военные учения «образумили» внешние силы за пределами страны.

«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, (силы - ИФ) за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», - заявил белорусский лидер в ходе своего общения в Минске с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.

Как сообщает «Интерфакс», в конце лета белорусское командование вооруженных сил провело комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск на Гродненском направлении.

На фоне августовских протестов, Лукашенко, в своих послевыборных речах, неоднократно упоминал наличие угрозы внешнего вторжения со стороны граничащих с республикой европейских стран.

темы
Александр Лукашенко
Беларусь
учения
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