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Александр Беглов просит разрешения у главного санврача России отменить масочный режим в Петербурге
13 мая, 2022 15:29
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов захотел, наконец, отменить масочный режим в городе. С соответствующим предложением он обратился к главному санитарному врачу РФ Анне Поповой.
О необходимости принятия данного решения Беглов написал в своем Telegram-канале. Попова, к слову, ситуацию пока никак комментировать не стала.
Известно, что в Северной столице заболеваемость коронавирусной инфекцией сократилась на 40 процентов - такая динамика наблюдается последние четыре недели. Как отметили специалисты, спад произошел по всем клиническим формам COVID-19.
Примечательно, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил своим указом масочным режим значительно раньше - еще в середине марте.
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