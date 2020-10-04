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Акция протеста в Минске: задержаны десятки человек

Артем Денисов
4 октября, 2020 23:04
1 мин
Минск
Фото: TUT.BY

4 октября в Минске на акциях протеста сотрудники милиции задержали несколько десятков человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Белорусская оппозиция устроила мероприятия в столице и других городах Беларуси. Из-за массовых скоплений людей в Минске пришлось закрыть несколько станций метро. Впоследствии их работу восстановили, сообщает РИА Новости.

Также известно, что против людей полиция применила водометы. Первыми о применении водомета рассказали жители Миска, позже информацию подтвердили в полиции города.

Как сообщалось, актриса Марина Денисова, родом из Республики Беларусь, начала получать угрозы по телефону. Неизвестные грозятся отобрать у нее сына.

Проживающая в Москве Денисова неоднократно обозначала свою активную гражданскую позицию, в том числе, и по отношению к минским протестам.

темы
протесты
беларусь
минск
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