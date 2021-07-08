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Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидной пневмонией
8 июля, 2021 10:43
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Gennadii Usoev/Russian Look/Globallookpress
Народную артистку России Татьяну Догилеву госпитализировали с 30% поражением легких. Актриса заболела неделю назад - домашнее лечение не помогло.
О госпитализации сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, у Догилевой диагностировали двустороннюю пневмонию.
Симптомы болезни появились у нее неделю назад: у артистки поднялась температура до 38, были слабость и головная боль. Она принимала противовирусные препараты, но это не помогло.
В разговоре с ТАСС актриса уточнила, что у нее ковидная пневмония. Она находится в больнице второй день.
Догилева известна по ролям в фильмах «Покровские ворота», «Блондинка за углом» и многим другим.
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