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Актриса Лия Ахеджакова перевела украинским военным 10.000 долларов
27 февраля, 2022 11:50
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Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова отправила деньги на поддержку украинской армии.
На своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram, двукратная обладательница национальной премии «Ника», рассказала подписчикам о крупном переводе для Вооруженных сил Украины.
«Я лично решила поддержать Украину денежным переводом в 10000 долларов, и вас я призываю сделать то же самое!
И говорю еще раз: я действительно сожалею о том, что случилось на Украине.
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