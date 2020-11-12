Актриса Анастасия Заворотнюк стала выходить на прогулки

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Российская артистка Анастасия Заворотнюк, которая полтора года борется с глиобластомой головного мозга, стала выходить на прогулки.

Она дышит свежим воздухом во дворе загородного дома в поселке Крекшино, сообщает сайт Teleprogramma.pro. Родные опасаются, что актрису начнут фотографировать, поэтому пока она гуляет за забором.

В Москву на медицинские процедуры актрису возят на машине, а гостей в доме не принимают.

Как сообщалось, онкологическая болезнь сильно изменила внешность Заворотнюк. Один из медиков рассказал, что она стала похожа на певицу Жанну Фриске в последние месяцы жизни.

Врач ЦКБ, где наблюдается 49-летняя Заворотнюк, рассказал, что она сейчас дома и приезжает в больницу только на процедуры. Периодически ее осматривают разные специалисты.