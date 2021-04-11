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Актер Садальский про пенсии: «Дают понять, что старикам здесь не место»

Сергей Михневич
11 апреля, 2021 10:07
1 мин
Сергей Михневич
11 апреля, 2021 10:07
1 мин
Pravda Komsomolskaya/Globallookpress.com
Актер Садальский про пенсии: «Дают понять, что старикам здесь не место»

Старики в России на пенсии живут бедно, считает Станислав Садальский. Об этом артист написал на своей странице в Instargam.

«Много езжу по стране. И чем дальше от Москвы, тем суровее старость. <…> Пенсионные выплаты по всей стране, откровенно дают понять, что старикам в России не место», - поделился он со своими подписчиками.

Кроме того, 69-летний актер считает, что в России уважают и почитают пожилых людей только на Кавказе.

Добавим, о нищенских пенсиях в России достаточно часто заявляют экономисты и депутаты. Эксперты недовольны и повышением возраста, после которого выплачиваются пенсии по старости, пишет URA.RU.

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ТЕГИ
Россия
Пенсии
Станислав Садальский
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