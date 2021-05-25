Актер Михаил Ефремов занялся в колонии чем-то необычным

Люди

Российский артист Михаил Ефремов, который отбывает срок в колонии за смертельное ДТП, занялся производством защитных костюмов для медицинских работников.

Такую работу ему дали в Белгородской колонии. Об этом сообщил ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. «Он знаете, в своей колонии работает на производстве антиковидных медицинских костюмов», — сказал Мельников.

Уточняется, что актер вставляет в костюмы молнии. Ефремов рад работе, так как «время идет быстрее», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, Пресненский суд города Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Актер в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и устроил автоаварию, в которой погиб Сергей Захаров.