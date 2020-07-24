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Актер и режиссер Мэл Гибсон победил COVID-19

Дмитрий Байков
24 июля, 2020 15:10
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фото: Flickr

Мел Гибсон, 64-летний австралийский и американский актер и режиссер, лауреат двух «Оскаров» и «Золотого глобуса» выписался из больницы после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает Evening Standard.

Представитель Гибсона сообщил, что в апреле актер сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Он проходил лечение в течение недели в частной больнице, но тогда об этом было решено не рассказывать

Сейчас результаты анализов актера показывают стабильно отрицательный результат, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что голливудский актер Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон прошли в Австралии курс лечения от коронавируса.

темы
общество
кино
коронавирус
Голливуд
Мел Гибсон
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