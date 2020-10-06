Актер Борис Щербаков госпитализирован с заболеванием лёгких

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В Москве госпитализировали народного артиста России и бывшего ведущего программы «Доброе утро» Бориса Щербакова.

Он доставлен в больницу с бронхитом и заболеванием лёгких. Врачи зафиксировали у актёра одышку и кашель.

Сейчас Щербаков находится под присмотром врачей в лечебнице и проходит необходимые обследования, передаёт Telegram-канал «Mash».