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«АхУхВау» — власти Хакасии решили обуздать природные стихии и русский язык

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 16:43
1 мин
Photo
Flickr

В Хакасии официально был представлен новый туристический логотип. Рисунок вызвал споры в соцсетях.

Представленный туристический бренд являет собой круг, в котором четыре стихии объединяются с пятой – «солнцем истории». Вопросы вызвал элемент бренда - слоган «АхУхВау». По задумке создателей, полная его версия звучит как: «Хакасия - это ах! Это ух! Это вау!».

В администрации однако полны оптимизма касательно будущего новой символики. В частности, чиновники надеются, что ее возьмут на вооружение гостиницы и прочие туристические объекты, передает «Сибирь.Реалии».

Как заявила замглавы Хакасии Ирина Войнова: «Это не просто значок, а целый комплекс дизайнерских разработок, связанных между собой единым замыслом. Он подкреплен пакетом методических рекомендаций по внедрению и монетизации».

темы
туризм
дизайн
Хакасия
1 мин