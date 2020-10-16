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«АХогвартс»: в Подмосковье открылся университет мастерства и магии

Артем Денисов
16 октября, 2020 03:02
2 мин
сова
фото: телеканал «360»

Университет магии появился в Московской области.

Учебное заведение под названием «АХогвартс» открыла известная ведьма Алена Полынь. В нем могут учиться ведьмы и колдуны. А чтобы привлечь внимание к своему университету, девушка добавила к первой букве своего имени название из сказки о волшебнике Гарри Поттере.

В «АХогвартсе» будут проводить настоящие уроки магии: зельеварение, философия, теология. Внутри университета можно встретить платформу с исчезающей в стене телегой, припаркованную метлу, сов и «магазин в Косом переулке», где можно приобрести амулеты, черепа животных и ингредиенты для зелья. Занятия будут вести практикующие ведьмы.

«Мы здесь изучаем и филологию, и философию, и теологию. Если мы возьмем какие-то науки, которые люди изучают до сих пор, магия подходит к этим наукам более глубоко», — сообщила основательница «АХогвартса» Алена Полынь, сообщает телеканал «360».

Напомним, общие сборы картины «Гарри Поттер и философский камень», которая вышла на экраны кинотеатров в 2001 году, после перезапуска превысили отметку в $1 млрд.

В прошлые выходные лента заняла первую строчку в чартах кассовых сборов Китая, принеся ее создателям еще $13,6 млн. В итоге общие сборы фильма за 19 лет составили $1,001 млрд.

темы
подмосковье
гарри поттер
университет
магия
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