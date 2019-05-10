Агрессивная мать депутата-наркомана Резника попыталась избить корреспондента ФАН
Агрессивная мать депутата-наркомана Резника попыталась избить корреспондента ФАН

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта «Пулково»

В аэропорту «Пулково» произошел инцидент с нападением на сотрудника СМИ. Мать петербургского парламентария Максима Резника, улетевшего в Чехию после наркоскандала, напала на корреспондента Федерального агентства новостей с кулаками.

Инцидент произошел в зоне прилета. Все началось с того, что женщина начала снимать журналиста на смартфон. Представитель СМИ уведомила мать Резника о том, что тоже ведет съемку, после чего та внезапно на нее накинулась.

Видео инцидента.

Ранее в эпицентре скандала оказался сам Максим Резник. Депутат петербургского ЗакСа попытался сорвать мероприятие, посвященное празднованию Первомая. Парламентарий вел себя неадекватно: выкрикивал странные лозунги и провоцировал сотрудников полиции. В результате - был задержан и отпущен - уже после профилактической беседы.

По данным издания «Невские новости», во время акции 1 мая Резник мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Редакция опубликовала видеофрагмент, свидетельствующий о том, что депутат, по всей видимости, раскуривал косяк с марихуаной.

Именно после этого случая Резник отправился в Чехию, которая славится достаточно лояльным отношением к легким наркотикам.

Сообщается также, что куртка депутата была выставлена на Avito. Предмет одежды был выкуплен и передан полиции. В куртке обнаружили частицы запрещенных веществ.

Теги:
Места: Россия
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