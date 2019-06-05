В Агентстве стратегических инициатив рассказали, когда начнутся межпланетные перелеты

Круглый стол открыло выступление представителя ФГУП «РНЦ «Прикладная химия», известного ранее как ГИПХ, участника запуска Бурана Николая Прохорова. Он рассказал о новейших разработках ГИПХа, в том числе о метановом топливе, предназначенном для разгонного блока сверхтяжелой ракеты, и о зеленом топливе, которое может использоваться в спутниковых аппаратах, луноходах и марсоходах.

По словам специалиста, межпланетные экспедиции могут стартовать уже в течение ближайших лет в случае разработки новой сверхтяжелой ракеты. Такая ракета должна включать две ступени, причем первая ступень должна быть многоразового использования. При этом в качестве в двигателях разгонных блоков будет применяться криогенное топливо – метан и водород.

Эти топлива нового поколения обладают преимуществом в части энергетических свойств, а также относительно безвредны для окружающей среды

Затем слово взял профессор МАИ Алексей Агульник. Он презентовал разработку МАИ - воздушно-реактивные двигатели для выведения космических аппаратов. Ученый рассказал, что эти разработки начинались под руководством советского конструктора Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского. Затем они продолжились в 90-е гг. совместно с французскими производителями и увенчались созданием совместного летательного аппарата LEA, но дальнейшего развития не получили. Впрочем, и сегодня в лабораториях МАИ созданы все условия для создания и начала производства таких аппаратов.

Тему авиационно-космических систем развил директор фонда «НАШЕ НЕБО» Алексей Николаев, который презентовал систему «Стрелец», состоящую из самолета-носителя МиГ-31, авиационной ракеты-носителя, навигационного комплекса на основе системы «Глонасс», а также оборудования аэродрома базирования. Николаев сообщил, что в настоящее время все готово для начала испытаний этой системы, которые должны вскоре состояться на одном из аэродромов в московском регионе.

Напоследок, свои разработки в части возможности использования аэростатических аппаратов как средств выведения представил специалист НПО им. С.А. Лавочкина Дмитрий Хмель. Он представил расчеты, согласно которым дирижабли могут применяться как для запуска аппаратов в космос, так и для исследования атмосферы других планет. Хмель подробно рассказал об их возможном применении при исследовании Венеры.

Участие в Круглом столе приняли представители основных направлений космической отрасли – химического обеспечения, ракетостроения и авиации.