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«Агенты Запада» настраивают россиян против прививок от коронавируса. Это правда?

Мария Кузьмина 11 мин

Мария Кузьмина 11 мин

Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Причина проваленной прививочной кампании против COVID-19 в России - активное вмешательство извне. Как заявил российский сенатор Владимир Джабаров, цель антипрививочной пропаганды, курируемой Западом - вызвать недоверие россиян к действующей власти и создать напряженность перед выборами в РФ ближайшей осенью.

"Обратите внимание на социальные сети, как активизировались так называемые антипрививочники, пугают различными последствиями. Самое главное - все это идет именно с Запада, где практически уже привились сотни миллионов", - сказал сенатор.

Коллега Джабарова, сенатор Андрей Климов считает, что в России антипрививочная пропаганда ведется в том числе через СМИ со статусом иноагента, которые «прямо финансируются из Госдепа, они не скрывают, что надо сеять недовольство, связанное с COVID, с вакцинацией». Попробуем разобраться, что к чему, а заодно покопаемся в истории антипрививочного движения и расставим хотя бы несколько точек над «i».

Кто такие антипрививочники?

Их еще называют «антиваксы». Эти люди ставят под сомнение эффективность вакцин по самым разным причинам, а градус недоверия варьирует от непризнания вакцин как таковых до отказа от какой-то конкретной вакцины. Кто-то считает, что от прививок больше вреда, чем пользы. Некоторые думают, что вакцины могут спровоцировать аутизм и ДЦП у детей (что, конечно, неправда), а другие полагают, что организм должен сам учиться бороться с опасными инфекциями.

Когда и где зародилось антипрививочное движение?

Каждый раз с появлением чего-то нового часть людей воспринимает новшество в штыки. Так было с появлением промышленных станков, автомобилей, самолетов. Открытия в области медицины также вызывали споры в обществе. Метод борьбы с опасными и неизлечимыми заболеваниями путем прививки был открыт в самом конце XVIII века английским доктором Эдвардом Дженнером: он придумал, как защититься от оспы, главной смертельной болезни того времени. Хотя и раньше человечество, в общем-то, о чем-то таком догадывалось, а методы использования биоматериалов от больных людей для защиты здоровых описывались в древнекитайских трактатах и в индийских аюрведах.

Метод Дженнера вызвал волну возмущения среди граждан, в основном по причинам религиозного характера, поэтому ни о какой массовой вакцинации говорить в ту пору не приходилось. Прошло больше сорока лет, и лишь полмиллиона смертей после очередной вспышки оспы смогли убедить европейцев взять вакцины на вооружение. Тогда, в конце XIX века, и зародились первые антипрививочные сообщества - в Великобритании и США. Антипрививочные организации издавали целые журналы, посвященные вакцинам. Если почитать эти журналы внимательно, то можно легко убедиться: аргументы за без малого два столетия у антипрививочников почти не изменились. Среди основных - малая эффективность вакцин либо их опасность для здоровья, ущемление прав человека, недопустимость принудительной вакцинации и тому подобное. А в качестве альтернативы предлагались гомеопатия и лечение травками. Словом, все, как сегодня.

А что насчет современных «антиваксов»?

Вместо бумажных журналов у нынешних антипрививочников под рукой бескрайний интернет. Антивакцинаторских сайтов в сети - превеликое множество, их отличает эмоциональность, а многотонные тексты кочуют с сайта на сайт практически в неизменном виде. Некоторые тексты выглядят вполне убедительными, на не слишком образованную аудиторию это действует. Кроме того, научно-технический прогресс и эволюция коллективно-бессознательных страхов добавили в антипрививочный арсенал еще несколько аргументов. Например, что через вакцины людям вводят жидкие чипы, которые настроены на передачу сигнала 5G-вышкам (!). Или что через прививки мировое правительство хочет контролировать численность человечества в масштабе всей планеты.

И что, их никто не разубедил?

Удивительное дело, но до сих пор находятся люди, свято верующие в то, что Земля - плоская. Что уж говорить о прививках. Даже, что называется, железобетонные аргументы в виде цифр не убеждают сторонников отказа от вакцин. Тот факт, что во всем мире каждый год удается предотвратить от двух до трех миллионов смертей благодаря вакцинации, ими в расчет не принимается. Как и факт, что еще 1,5 миллиона смертей можно было бы предотвращать ежегодно, если бы гражданами использовались все рекомендованные вакцины. Всемирная организация здравоохранения включила антивакцинаторство в десятку главных угроз человечеству. А религиозные лидеры, от православных батюшек до имамов, убеждают людей делать прививки и не бояться предрассудков.

А врачи-антипрививочники бывают?

По итогам нынешней эпидемии коронавируса, стало отчетливо ясно, что и внутри врачебного сообщества тоже нет единого мнения касаемо прививок. Значительная часть текстов, которые кочуют по антипрививочным сайтам, ссылается на американского педиатра Роберта Сирса - это что-то вроде антипрививочной иконы на Западе. Впрочем, три года назад его лишили врачебной лицензии. Как же тогда верить вакцинам, если врачи и сами в них не верят? Вариант может быть только один: это недостаточно квалифицированные врачи. Либо не врачи вовсе: гомеопатия, нутрициология и прочие хиропрактики, равно как и астрология с нумерологией, в цивилизованном мире наукой не считаются. А вот как сами врачи становятся антипрививочниками - можно почитать в интервью известного детского педиатра Сергея Бутрия. Он подробно рассказал, как действуют эмоционально окрашенные теории заговора на неокрепшие умы студентов-медиков. Учитывая, как сильно упало качество образования в нашей стране за последние годы, в особенности медицинского, немудрено, что врачи с дипломами отговаривают своих пациентов прививаться вопреки здравому смыслу и рекомендациям ВОЗ. Так чего удивляться, что и армия антипрививочников год от года лишь растет?

А что с антипрививочным движением в России?

Прививку от оспы методом вариоляции получила императрица Екатерина Вторая, случилось это даже раньше, чем англичанин Эдвард Дженнер изобрел безопасный способ заражать человека коровьей оспой. То есть, императрица рисковала собственной жизнью, стремясь убедить своих подданных в необходимости прививаться. Благодаря личному примеру императрицы прививка от оспы вошла в моду в придворных кругах. А следом потянулся и простой народ: видя, что вельможи без страха прививаются, люди решили, что доверять этой процедуре можно. Россия, надо сказать, была в лидерах просвещенного мира по темпам внедрения вакцинации. Причем не только от оспы, но и от других болезней. Например, вторая в мире прививочная станция против бешенства была открыта именно в нашей стране.

Что касается антипрививочников, то они, конечно же, в России были - как и в любой другой стране. Правда, оформиться в мало-мальски влиятельное общественное движение они не успели: после революции вся власть перешла к Советам, а супротив диктатуры пролетариата, как говорится, не попрешь. Сказано прививаться - значит, прививаться.

Лишь в 80-е годы XX века, вместе с ослаблением советской державы, открылись вентили, доселе сдерживавшие идеологически вредные идеи с Запада, и антипрививочное движение в России обрело собственный, не западный голос. Это, в частности, вирусолог Галина Червонская, гомеопат Александр Коток и другие.

Выходит, антипрививочную моду к нам и правда завезли извне?

Получается, что так. И в этом сенаторы правы. Если открыть интернет, то нет ощущения, будто СМИ-иноагенты (равно как и другие, считающиеся либеральными и оппозиционными) поголовно призывают игнорировать вакцины в целом либо «Спутник V» в частности. Например, «Новая Газета», из каждой публикации которой сквозит «все, что делает государство - априори плохо» (разумеется, если речь идет о государстве российском), решила поддержать вакцинирующихся и раздает сертификаты и подарки. Впрочем, это сейчас. Но когда только появился «Спутник», именно со страниц СМИ-«агентов влияния Запада» на нашу вакцину лились потоки грязи, а аргументы удивительным образом перекликались с теми, что публиковались в западной прессе. Впрочем, это можно прокомментировать лишь одной фразой: бизнес, ничего личного.

Только ли «агенты Запада» виноваты в низких темпах вакцинации?

К сожалению, прогосударственные СМИ лишь подлили масла в огонь антивакцинной истерии. Помните, как в Европе после вакцины от AstraZeneca у людей возникли проблемы из-за повышенного тромбообразования? Сотни тысяч публикаций на тему «Ааа, эта вакцина убивает!» не могли не отпечататься в сознании рядовых граждан и косвенно ударить и по репутации нашей вакцины. Ну их, эти прививки, решил ошарашенный новостями обыватель и забил болт. Наверное, надо признать: в том, что Россия из самой передовой в плане внедрения вакцин страны превратилась в вакцинного диссидента, виноваты мы сами. Мы позволили разрушить барьеры на пути вредным идеям, а теперь, с ухудшением качества образования и общим падением уровня осведомленности, антивакцинному мракобесию ничто не может дать отпор. Люди скорее поверят соседке или эмоциональной публикации в чьем-то Instagram, чем призывам ученых.

Если это западные идеи - то почему же на Западе люди прививаются активнее, чем у нас?

Дело в том, что антипрививочные движения появились на Западе намного раньше, чем в России, и общество успело пройти определенные ступени эволюции в плане отношения ко всему этому делу. Там антипрививочники в общественном сознании, как правило, имеют статус маргиналов. Да, формально им не затыкают рот - свобода слова, все дела. Однако непривитым детям могут отказать в приеме в детский сад или школу, а соцсети помечают контент многочисленных антипрививочных сообществ как вредный. Конечно, и в странах Европы люди с большим недовериям относятся к прививкам, в особенности к вакцинам от неизвестного доселе коронавируса. В Германии и Великобритании проходили массовые митинги протеста против вакцинации, чего в России не наблюдалось. Однако не стоит забывать, что европейская законопослушность возникла не на пустом месте. К тому же, дисциплина там поддерживается всевозможными запретами, штрафами, ограничениями и прочим. За соблюдением даже самых пустячных на наш, русский взгляд, законов на Западе следят очень пристально. То ли дело у нас... Вот и получается, что европеец в массе своей побурчал-побурчал, но пошел и привился. А наши граждане, кажется, не верят уже никому. Отсюда и печальные цифры по темпам вакцинации.

А что касается недоверия россиян к действующей власти, которую якобы подогревают из-за рубежа через антипрививочную кампанию в интернете - то, наверное, в низком уровне вакцинации от COVID

виноваты все же не антипрививочники, а те, кто отвечал за информационное обеспечение прививочной кампании от коронавируса по всей России. Если таковые вообще были. Забыли мы пример, который подала нам в свое время императрица Екатерина, ой забыли.