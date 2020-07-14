Афганистан стоит на грани социально-экономической «катастрофы» из-за COVID-19

Общество

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Афганский Красный Полумесяц (филиал Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) заявил, что страна находится на грани медицинской и экономической «катастроф». Вместе с тем, в стране продолжает распространяться пандемия коронавируса.

Организация сообщает, что в Афганистане нет развитой системы тестирования на коронавирус и нет устойчивой системы здравоохранения, поэтому реальные масштабы пандемии в стране, скорее всего, окажутся более масштабными, чем известно сейчас.

«Афганистан находится на грани медицинских, социальных и экономических катастроф, вызванных COVID-19, поскольку эта болезнь ложится тяжелым бременем на одно из 10 наиболее уязвимых государств в мире», - говорится в заявлении Красного Полумесяца.

Генеральный секретарь организации Нилаб Мобарез заявил, что острая нехватка защитных средств и затрудненный доступ к отдаленным регионам усложняют реакцию медицинских служб на COVID-19. Красный Полумесяц увеличил число мобильных медицинских бригад и отправил на помощь тысячи волонтеров.

Департамент здравоохранения Афганистана заявляет, что он обеспокоен тем, что из числа выявленных зараженных, менее трети – женщины. Ведомство подозревает, что это связано с недостаточным обеспечением медицинской помощью женщин в глубоко консервативном обществе, сообщает Reuters.

Согласно официальным данным, в Афганистане зарегистрировано 34 740 случаев заболевания коронавирусом, погибло и 1 062 человека.