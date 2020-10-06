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Афера с недвижимостью обернулась для сотрудников мэрии Новосибирска уголовным преследованием

Марьям Ибрагимова
6 октября, 2020 11:47
2 мин
Фото: moneyman.ru
Фото: moneyman.ru

В Новосибирске действующего и бывшего сотрудника мэрии подозревают в растрате 202 миллионов рублей из бюджета. В настоящий момент региональный следственный комитет расследует уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия».

По данным следствия, с апреля по декабрь 2016 года сотрудники мэрии, выступая в лице муниципальных заказчиков, заключили контракты с застройщиками ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» о покупке квартир в объектах долевого строительства. Квартиры находились в домах по улицам Большая и Зорге в Новосибирске. Сумма превышала 249 миллионов рублей. Авансовые платежи должны были составить не больше 30% от цены контрактов, но подозреваемые перечислили на счета застройщиков полную сумму.

Застройщики, получив свои миллионы, вскоре обанкротились. Новосибирцы, проживающие в аварийных домах, там и остались, а государство потеряло 202 миллиона рублей.

«В настоящее время строительство 5 многоквартирных домов по улице Большой и Зорге в городе Новосибирске не окончено, строительство этих домов не ведется», – уточняют в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По делу проведены обыски в домах сотрудников мэрии, а также в подразделениях мэрии. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в ХМАО квартиры в новостройке для ожидающих переселения льготников в поселке Белый Яр получили сотрудники администрации.

темы
недвижимость
мэрия
Новосибирск
превышение полномочий
афера
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