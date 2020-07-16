Аэропорт Шереметьево перенес строительство нового терминала на 7 лет

Общество

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Московский аэропорт Шереметьево пересмотрел свои планы по строительству терминала С-2, на который планируется потратить 414 млн долларов.

Дата открытия терминала С-2 перенесена на 2030 год, ранее его планировалось запустить к 2023 году. Также, до 2031 года, отложена реконструкция терминала F.

Председатель совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко в январе сообщал, что сроки по терминалу С-2 могут быть сдвинуты в зависимости от пассажиропотока, отмечает РБК.

Ранее стало известно, что россиянка 7 лет прожила в иркутском аэропорту.