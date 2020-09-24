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«Аэрофлот» промолчал о столкновении самолета со 155 пассажирами в Шереметьево

Лилия Караева
24 сентября, 2020 17:01
1 мин
Самолет «Аэрофлота»
Piqsels.com

Самолет «Аэрофлота» столкнулся с трапом в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе компании об инциденте промолчали.

Boeing 737, на борту которого находились 155 пассажиров и 6 членов экипажа, прибыл в Москву из Тюмени. Во время руления после посадки судно столкнулось с самоходным трапом, пишет РЕН ТВ.

В этот момент судно двигалось со скоростью не больше, чем у пешехода. Поэтому в результате аварии никто не пострадал.

Пассажиров высадили, а багаж выгрузили. На место отправили специальную комиссию для выяснения подробностей произошедшего.

В пресс-службе аэропорта подтвердили инцидент. В компании отказались комментировать случившееся, пишет РБК.

Ранее над Ростовом-на-Дону чуть не столкнулись два самолета - Airbus A-320 авиакомпании «S7» и Boeing-777 «Emirates Airlines». Пилоты поздно заметили опасность.

темы
Аэрофлот
Шереметьево
столкновение
1 мин