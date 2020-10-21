«Аэрофлот» позволит пассажирам бесплатно обменивать билеты за полчаса до вылета
«Аэрофлот» разрешил пассажирам, решившим не лететь выбранным рейсом, менять билеты без дополнительных плат. Эта возможность не распространяется на тех, кто опоздал на самолет. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
«Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете», – сообщают в «Аэрофлоте».
Отмечается, что данные правила действуют для билетов экономического класса по всем внутрироссийским направлениям, приобретенных с 16 октября текущего года до 25 марта 2021 года включительно.
Чтобы подобрать более подходящее время вылета, скорректировать дату и переоформить билет, необходимо обратиться в места приобретения авиабилета или в контакт-центр авиакомпании по круглосуточным телефонам.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» и S7 будут продавать билеты за полцены до следующего года.