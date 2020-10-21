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«Аэрофлот» позволит пассажирам бесплатно обменивать билеты за полчаса до вылета

Марьям Ибрагимова
21 октября, 2020 14:26
2 мин
Фото: interessno.ru
Фото: interessno.ru

«Аэрофлот» разрешил пассажирам, решившим не лететь выбранным рейсом, менять билеты без дополнительных плат. Эта возможность не распространяется на тех, кто опоздал на самолет. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете», – сообщают в «Аэрофлоте».

Отмечается, что данные правила действуют для билетов экономического класса по всем внутрироссийским направлениям, приобретенных с 16 октября текущего года до 25 марта 2021 года включительно.

Чтобы подобрать более подходящее время вылета, скорректировать дату и переоформить билет, необходимо обратиться в места приобретения авиабилета или в контакт-центр авиакомпании по круглосуточным телефонам.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» и S7 будут продавать билеты за полцены до следующего года.

темы
Аэрофлот
авиакомпании
полеты
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