«Аэрофлот» начинает перевозить россиян в самую технологичную страну в мире

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Авиакомпания «Аэрофлот» 5 ноября возобновляет прямые рейсы из Москвы в Токио.

Авиасообщение по данному маршруту было прервано из-за эпидемии COVID-19. Со 2 ноября выполнять полеты из Владивостока в Токио начала «дочка» «Аэрофлота» — «Аврора». Из Москвы полеты будут выполняться два раза в неделю, из Владивостока - раз в неделю, сообщает «Прайм».

Напомним, российские авиперевозчики «Аэрофлот» и S7 объявили распродажу билетов на внутренние рейсы с 23 сентября по 31 мая 2021 года. Авиакомпании пообещали скидки на билеты до 50%.

Предполагается, что перевозчики благодаря акциям смогут выйти из глубокого кризиса на фоне пандемии.