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Адвокаты по делу Ефремова нарушили этику и будут наказаны

Дмитрий Байков
10 июля, 2020 14:38
2 мин
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фото: Pixabay

В Москве по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, возбуждены дисциплинарные дела за нарушение сторонами защитыпрофессиональной этики. Об этом сегодня сообщила Федеральная палата адвокатов (ФПА) России.

В ФПА уже предупреждали Эльмана Пашаева, который представляет интересы Ефремова и Александра Добровинского, защищающего потерпевшую сторону, о недопустимом поведении. В отношении обоих адвокатов возбуждены дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации».

Отмечается, что обе стороны защиты выступали в СМИ с заявлениями, в которых разглашают адвокатскую тайну. Также не раз высказывались суждения, несовместимые со статусом адвоката, пишут «Известия».

Ранее Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов отказался признать свою вину.

«Более подробнее ничего пояснить не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что «я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – объяснил Пашаев.

темы
Россия
общество
суд
Михаил Ефремов
адвокат
2 мин