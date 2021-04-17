Адвокат рэпера Моргеншерна: «Никакой пропаганды наркотиков нет»

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Российского рэпера Моргеншерна подозревают в пропаганде наркотиков после выхода клипов «Розовое вино-2» и Family. Об это заявил адвокат рэпера Сергей Жорин.

«Наша официальная позиция заключается в том, что никакой пропаганды наркотиков нет в произведениях Моргенштерна, который не признает вину в совершении административного правонарушения. В этой связи назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая, которая и определит, есть ли пропаганда или ее нет», - цитирует юриста РЕН ТВ..

В настоящий момент силовики изучают певца в рамках административного дела. Делом занимаются не только полицейские, но и лингвисты.