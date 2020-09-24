Адвокат погибшего в СИЗО Тесака заявил о следах пыток на теле

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Тело националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, при более детальном изучении несло на себе следы пыток. Об этом сообщил адвокат покончившего с собой Марцинкевича.

По словам адвоката Сергея Михальчика, находящийся в Челябинске отец Максима Марцинкевича, а также местный адвокат, добившись возможности осмотреть тело умершего и попращаться с ним, обнаружили многочисленные травмы.

«Отсутствуют несколько ногтей, на голени какие-то непонятные повреждения, синяки по всему телу. В принципе, руководство морга сказало, что оно не препятствует вывозу тела, похоронный агент готовит документы к транспортировке с помощью авиатранспорта», — рассказал юрист.

Как передает РБК, тело усопшего должно быть, в скором времени, передано в Троекуровский морг Москвы. В случае проведения экспертизы, прощание с Тесаком может быть отложено на неопределенный срок.

Напомним, Максим Марцинкевич был найден мертвым в камере в СИЗО. Основной версией произошедшего в органах назвали самоубийство.