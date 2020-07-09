Адвокат Михаила Ефремова заявил о предстоящей сенсации на суде с артистом

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Фото: фото: Русская планета/Сергей Рыжик

Адвокат Эльман Пашаев, который защищает артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельную автоаварию, сравнил себя с врачом, для которого цель — это спасение человека.

По словам правозащитника, он рассчитывает на оправдательный приговор. «Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей», — заявил он.

Адвокат отметил, что для него это не первое дело со смертельной аварией и ранее он добился освобождения человека, который оставил после себя два трупа, пишет «Комсомольская правда».

Ранее Пашаев заявил об отказе своего подзащитного Михаила Ефремова от рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусматривающим признание вины и более мягкий приговор.

Решение отказаться от рассмотрения дела в головном порядке, который бы означал полное признание вины и согласие с предъявленным обвинением, сделан по причине отказа потерпевших от мирового соглашения в отношении причиненного вреда и нежелания примириться, а также по причине того, что актер Михаил Ефремов не признает своей вины в ДТП, унесшим жизнь человека.

Вышеуказанные причины делают невозможным согласие обвиняемого с рассмотрением дела в особом порядке, сообщает издание «Московский комсомолец».