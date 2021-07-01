Абрамович подал в суд из-за распространения книги. В ней утверждается - олигарх купил «Челси» по приказу Путина
Российский миллиардер Роман Абрамович подал в суд против распространения книги «Люди Путина». Недовольство олигарха вызвали несколько утверждений: например, что он якобы купил футбольный клуб «Челси» по приказу президента России Владимира Путина.
В иске содержится восемь клеветнических обвинений. По крайней мере, так считает Роман Абрамович.
Он назвал ложью утверждение о покупке «Челси» в 2003 году по указанию Путина. Бизнесмен опроверг, что это делалось для проникновения в британскую элиту и «манипулирования» ею.
Абрамович не согласен и с другим фактом, что переезд в США был организован по приказу Путина. Перед ним стояла задача «укрепить влияние на семью Дональда Трампа», говорится в книге.
Утверждается, что Абрамович был кассиром и хранителем денег президента. Это олигарх тоже оспаривает.
О подаче иска написала газета The Australian Financial Review. Представитель Абрамовича подтвердил РБК обращение в суд.
Книга, вызвавшая волну негодования миллиардеров и повлекшая подачу исков, вышла в 2020 году и стала главной публикацией. Она представляет собой расследование с комментариями источников в Кремле, разведки, криминальных элементов, олигархов.