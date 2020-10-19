Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

«А маска где?»: Песков пышно отпраздновал день рождения вопреки второй волне COVID-19

Антон Мельников
19 октября, 2020 21:04
1 мин
у
Telegram-канал «Подъём»

В прошедшие выходные пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил своё 53-летие. Празднование проходило в одном из ресторанов Москвы. Мероприятие посетили многие известные лица, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Григорий Лепс и другие. Telegram -канал «Подъём» обратив внимание, на то, что многие из гостей еще не переболели коронавирусом, в отличие от семейства Пескова.

Видео с праздника попало в сеть, на нём не замечено ни одного в защитной маске.

На вопрос, как такое «свободное» поведение соотносится со второй волной коронавируса и «беспрецедентным вызовом не только здоровью людей, но и глобальной экономике», супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка ответила, что «это личное празднование». Сам пресс-секретарь президента на вопрос не ответил, передаёт Telegram-канал «Подъём».

темы
Дмитрий Песков
коронавирус
политики
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!