Telegram-канал «Подъём»

В прошедшие выходные пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил своё 53-летие. Празднование проходило в одном из ресторанов Москвы. Мероприятие посетили многие известные лица, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Григорий Лепс и другие. Telegram -канал «Подъём» обратив внимание, на то, что многие из гостей еще не переболели коронавирусом, в отличие от семейства Пескова.

Видео с праздника попало в сеть, на нём не замечено ни одного в защитной маске.

На вопрос, как такое «свободное» поведение соотносится со второй волной коронавируса и «беспрецедентным вызовом не только здоровью людей, но и глобальной экономике», супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка ответила, что «это личное празднование». Сам пресс-секретарь президента на вопрос не ответил, передаёт Telegram-канал «Подъём».