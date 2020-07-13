90 лет назад начался первый чемпионат мира по футболу

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Ровно 90 лет назад начался первый в истории чемпионат мира по футболу, который был проведен на территории Уругвая.

В чемпионате приняло участие тринадцать команд, преимущественно из стран Южной Америки. Из Европы в Уругвай приехали представители Франции, Бельгии, а также команды восточноевропейских стран - Югославии и Румынии. Также в первом мировом чемпионате приняла участие сборная США.

Уругвай был выбран страной, которой было поручено организовать первый в истории чемпионат по причине того, что сборная страны дважды выигрывала золото в соревнованиях по футболу на Олимпийских играх. Именно эти заслуги и послужили причиной предоставления Уругваю возможности организации чемпионата на своей земле.

Для проведения чемпионата силами уругвайцев был возведен новый стадион. Массивное сооружение, способное вместить тысячи болельщиков, было построено лишь на средства Уругвая, без привлечения средств от других участников чемпионата.

Победу на первом чемпионате мира по футболу завоевал организатор мероприятия. В решающем последнем матче сборная Уругвая выиграла у Аргентины со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что экс-капитана сборной России назвали «главным алкоголиком современного футбола».