80-летний экс-глава государства попытался убедить население на своем опыте вакцинации «Спутником V»
Бывший президент Казахстана спустя год после перенесенного коронавируса вакцинировался российским препаратом «Спутник V». Вакцина хоть и российская, но произведена Карагандинским фармацевтическим комплексом.
Назарбаев получил первый компонент вакцины. После вакцинации он обратился к казахстанцам - экс-глава республики призвал соблюдать меры безопасности и «активно вакцинироваться».
Назарбаев рассказал, что в стране от коронавируса привиты порядка 3 миллионов человек.
«Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса», - заявил экс-президент. Его цитирует ТАСС.
Назарбаеву 80 лет. В июне 2020 года он заболел коронавирусом, но продолжал работать дистанционно.
В стране изо всех сил пытаются убедить население вакцинироваться. Людям предлагают участвовать в розыгрышах квартир, машин, смартфонов.