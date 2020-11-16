Фото: deltaplanerizm.ru

В Астраханской области уже несколько лет местные жители жалуются на верблюдов. Администрация Икрянинского района, устав от жалоб, решила направить в суд иск к бизнесмену, которому и принадлежат верблюды.

Как оказалось, несколько лет назад местный пенсионер-предприниматель купил целое стадо верблюдов, но почему-то не посчитал нужным следить за ним. Около 80 парнокопытных, оставшись без внимания хозяина, спокойно разгуливают по деревням, пугают людей, ломают заборы, газопроводы и надгробия на кладбищах. Администрация, тем временем, выписывает бизнесмену протоколы и штрафы – мужчина не реагирует.

«Администрация района вышла в суд с иском в отношении него, чтобы понудить исполнять обязанности держателя скота», – цитирует представителя районной администрации РИА Новости.