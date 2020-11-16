Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

80 верблюдов-беспризорников «атакуют» астраханские деревни. Власти в отчаянии

Марьям Ибрагимова
16 ноября, 2020 18:29
1 мин
Фото: deltaplanerizm.ru
Фото: deltaplanerizm.ru

В Астраханской области уже несколько лет местные жители жалуются на верблюдов. Администрация Икрянинского района, устав от жалоб, решила направить в суд иск к бизнесмену, которому и принадлежат верблюды.

Как оказалось, несколько лет назад местный пенсионер-предприниматель купил целое стадо верблюдов, но почему-то не посчитал нужным следить за ним. Около 80 парнокопытных, оставшись без внимания хозяина, спокойно разгуливают по деревням, пугают людей, ломают заборы, газопроводы и надгробия на кладбищах. Администрация, тем временем, выписывает бизнесмену протоколы и штрафы – мужчина не реагирует.

«Администрация района вышла в суд с иском в отношении него, чтобы понудить исполнять обязанности держателя скота», – цитирует представителя районной администрации РИА Новости.

темы
иск
верблюд
Астраханская область
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!