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8 жертв «казанского стрелка» врачи решили отправить в Москву

Мария Кузьмина
12 мая, 2021 11:38
1 мин
Мария Кузьмина
12 мая, 2021 11:38
1 мин
Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Врачи по итогам консилиума решили отправить в Москву на лечение трех взрослых и пятерых детей, пострадавших при стрельбе в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас в лечебных учреждениях республики находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых. На утро состояние у всех стабильное», сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

В то же время замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков на пресс-конференции в среду утром сообщил, что из 20 детей шесть находится в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.

Сегодня же, 12 мая, в Казани пройдут первые похороны погибших в результате нападения на школу. Власти Татарстана обещали полностью оплатить похороны, а также выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших.

Напомним, что 11 мая в школу №175 в Казани пришел бывший ученик с автоматом и взрывчаткой. Он застрелил двух взрослых и семь учеников.

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