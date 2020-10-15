8% россиян для счастья нужен хотя бы 1 млн долларов

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Жители России рассказали, сколько денег в месяц им требуется для счастья.

Согласно результатам исследования банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», россиянам в месяц достаточно 100–150 тысяч рублей, что сделает их счастливыми. Больше всех для счастья нужно москвичам - 150–300 тысяч рублей в месяц. 26% участников исследования сообщили, что для счастья им нужно «много денег» — так чаще всего отвечали жители Северо-Кавказского и Приволжского округов.

43% респондентов сообщили, что хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас. 8% россиян признались, что для счастья им нужен хотя бы $1 млн.

Своим заработком довольны только 4% граждан, большинство из которых - жители Московского региона и Северо-Запада. Противоположная ситуация на Северном Кавказе, сообщает РИА «Новости».

Год назад сообщалось о том, что россиянам для счастья нужно зарабатывать в среднем 161 тыс. рублей ежемесячно. Больше всего денег нужно мужчинам – 181 тыс. рублей. Женщины будут счастливы при зарплата 138 тыс. рублей. Молодежи до 24 лет для ощущения счастья нужно 118 тыс. рублей.