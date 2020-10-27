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75-летнего Евгения Петросяна забрали из квартиры в Москве на «скорой»

Лилия Караева
27 октября, 2020 15:16
1 мин
Евгений Петросян
Wikimedia

В Москве госпитализировали юмориста Евгения Петросяна. Предварительный диагноз - коронавирус.

Карета скорой помощи забрала 75-летнего артиста из квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Состояние Петросяна сейчас оценивается как удовлетворительное. Больше суток он принимает «Коронавир».

Весной с коронавирусом был госпитализирован певец Лев Лещенко. Он находился в крайне тяжелом состоянии.

темы
коронавирус
больница
Евгений Петросян
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