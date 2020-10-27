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Общество
75-летнего Евгения Петросяна забрали из квартиры в Москве на «скорой»
27 октября, 2020 15:16
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Wikimedia
В Москве госпитализировали юмориста Евгения Петросяна. Предварительный диагноз - коронавирус.
Карета скорой помощи забрала 75-летнего артиста из квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.
Состояние Петросяна сейчас оценивается как удовлетворительное. Больше суток он принимает «Коронавир».
Весной с коронавирусом был госпитализирован певец Лев Лещенко. Он находился в крайне тяжелом состоянии.
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