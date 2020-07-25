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70 тысяч челябинцев остались без света по неизвестной причине

Анастасия Красильникова
25 июля, 2020 11:34
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В Челябинске произошел сбой электроснабжения, в результате чего порядка 69 тысяч человек остались без света.

Сейчас аварийно-восстановительные бригады проводят осмотр энергообъекта и постепенно восстанавливают электроснабжение по резервным схемам.

В пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» заявили, что причина инцидента им пока неизвестна. Выяснять причины случившегося специалисты будут после того, как вернут свет в дома всех жителей.

темы
происшествия
электроэнергия
Челябинск
1 мин