70 тысяч челябинцев остались без света по неизвестной причине

Общество

Фото: Pixabay

В Челябинске произошел сбой электроснабжения, в результате чего порядка 69 тысяч человек остались без света.

Сейчас аварийно-восстановительные бригады проводят осмотр энергообъекта и постепенно восстанавливают электроснабжение по резервным схемам.

В пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» заявили, что причина инцидента им пока неизвестна. Выяснять причины случившегося специалисты будут после того, как вернут свет в дома всех жителей.